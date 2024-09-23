В путь двинулись ночью: пограничники поймали мужчин, которые собирались переплыть Тису на лодке. Видео

Украинские пограничники задержали на Закарпатье группу мужчин, которые пытались попасть в Венгрию, ночью переплыв Тису на резиновой лодке. Они заплатили переправщикам более чем по 10 тыс. долларов.

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Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Также было опубликовано видео с задержанными мужчинами.

В ГПСУ информировали, что на резиновой лодке нарушители собирались переплыть Тису и попасть в Венгрию.

Чтобы быть менее заметными – отправились в путь ночью: взяли лодку и двигались в сторону границы, где их и задержали.

Один из них заплатил переправщикам 12 тыс. долларов, другой – 4 тыс. долларов, еще 7 тыс. должен был доплатить позже.

Другие двое договорились об 11 тыс. долларов, если смогут попасть в Венгрию живыми, рассказали в ГПСУ.