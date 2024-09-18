Брал по €6 тыс.: на Буковине разоблачили правоохранителя, который помогал мужчинам нелегально пересекать границу с Румынией. Фото

В Черновицкой области задержали правоохранителя, который помогал уклонистам сбежать из Украины. Начиная с июля 2024 года он на собственном авто довозил мужчин призывного возраста в одно из сел, граничащих с Румынией, а далее лично, пешком через лес, переводил через границу.

Видео дня

Нарушителя разоблачило Государственное бюро расследований. На сайте ведомства сообщается, что за свои услуги сотрудник правоохранительного органа брал у "беглецов" по 6 тысяч евро.

Его поймали на горячем – во время передачи денег от одного из желающих покинуть страну – 15 сентября 2024 года.

Задержанному объявлено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Суд уже избрал правоохранителю меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

За содеянное злоумышленник может отсидеть до девяти лет в тюрьме.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно на одном из полицейских постов на приграничье Буковины сотрудники ГПСУ остановили легковой автомобиль, в котором, кроме водителя, находились двое пассажиров – парень и девушка. В багажнике обнаружили еще одного человека – мужчина пытался доехать до границы, а далее нелегально попасть в Румынию по подсказанному перевозчиками маршруту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!