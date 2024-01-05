Юноша погиб на месте: на Волыни правоохранитель сбил насмерть подростка, делом занялось ГБР

На Волыни в селе Пульмо Ковельского района правоохранитель на служебном авто насмерть сбил 14-летнего юношу. Вследствие ДТП подросток погиб на месте, дело расследует Государственное бюро расследований.

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Об этом 5 января сообщила пресс-служба ГБР. В ведомстве рассказали, что смертельная авария произошла около 20 часов в четверг, 4 января.

Водитель не выбрал безопасной скорости, не учел дорожной обстановки во время дождя и наехал на двигавшегося в попутном направлении пешехода, говорится в сообщении ГБР.

Дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса). Виновному в таком правонарушении грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

Проводятся безотлагательные следственные действия, назначен ряд экспертиз, заявили правоохранители.

Как рассказала "Суспільному" пресс-секретарь ГБР во Львове Татьяна Муравель, школьник попал под колеса служебного автомобиля ВАЗ-21230. Трагедия произошла на улице Независимости.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне вечером в Киеве задержали нетрезвого водителя, который сбил женщину на переходе и сбежал с места ДТП. Пострадавшая 1986 года рождения попала в больницу с многочисленными ушибами, черепно-мозговой травмой и переломом костей таза.

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