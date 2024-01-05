В Киеве пьяный водитель на пешеходном переходе сбил женщину и скрылся с места ДТП. Фото

В Киеве полицейские задержали водителя, сбившего женщину на переходе и скрывшегося с места ДТП. Как оказалось, нарушитель находился за рулем авто в состоянии опьянения – 2,24 промилле алкоголя в крови.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, 4 января к ним поступила информация от прохожих о том, что на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Правды водитель автомобиля Hyundai сбил женщину и скрылся.

"Вскоре по ориентировке сотрудники патрульной полиции разыскали машину нарушителя и остановили его. 36-летний вождь находился в состоянии алкогольного опьянения – прибор "Драгер" показал 2,24 промилле", – уточнили в полиции.

Пострадавшую, 1986 года рождения, госпитализировали в больницу с многочисленными ушибами, черепно-мозговой травмой и переломом костей таза. Открыто уголовное производство по факту ДТП с потерпевшей, которое было совершено в состоянии опьянения. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Злоумышленника задержали – следователи готовят ему сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи села Залесье Киевской области в четверг, 4 января, микроавтобус Opel съехал в кювет и опрокинулся. Предварительно, в результате ДТП пострадали пять человек, среди которых есть девочка-подросток.

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