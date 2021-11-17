Янукович во время расстрелов на Майдане 11 раз звонил Путину: в Офисе генпрокурора рассказали о расследовании дела

Стали известны имена всех подозреваемых по делу Майдана, им грозит пожизненное наказание в Украине. Также установлено, что в период расстрелов в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года экс-президент Украины Виктор Янукович 11 раз общался по телефону с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом на общем брифинге сообщил заместитель главы департамента по "делам Майдана" Офиса Генерального прокурора Денис Иванов. Имена всех подозреваемых в деле обнародовала Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Так, в списке значатся:

четвертый президент Украины Виктор Янукович;

министр внутренних дел Виталий Захарченко;

замглавы МВД Виктор Ратушняк;

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начальник УМВД в Киеве и Киевской области Валерий Мазан;

командующий Внутренних войск МВД Сергей Шуляк;

командир "Беркута" в Киеве Сергей Кусюк;

начальник милиции общественной безопасности в Киеве Петр Федчук;

министр обороны Украины Павел Лебедев;

глава СБУ Александр Якименко;

заместитель председателя СБУ Владимир Тоцкий.

По словам Венедиктовой, вышеуказанные лица с целью удержания власти прибегли к силовому подавлению акции протеста.

"Их действия привели к массовым жертвам среди митингующих. Убиты 67 участников акции, 13 правоохранителей. Пострадали 877 гражданских и 132 работника правоохранительных органов", – уточнила генпрокурор.

Кроме того, в самую активную фазу расстрелов на Майдане, Янукович совершил 11 соединений по специальной правительственной связи с президентом России Путиным, а тогдашний министр внутренних дел Александр Захарченко за этот же период 12 раз созванивался с российским коллегой, экс-глава СБУ Александр Якименко три раза общался с директором ФСБ России.

По словам Венедиктовой, несмотря на то, что всем подозреваемым грозит пожизненное заключение в Украине, все они находятся за пределами государства, в частности, скрываются на территории России, и врятли понесут наказание. Поскольку страна-агрессор не выдаст украинским правоохранителям фигурантов дела Майдана.

"Но мы будем работать, чтобы эти люди ответили по всей строгости закона", – добавила генпрокурор.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в причастности к тяжким преступлениям во времена Евромайдана девяти бывшим высокопоставленным чиновникам из числа организованной преступной группы под руководством экс-президента Виктора Януковича.

Среди фигурантов – экс-министры обороны и внутренних дел Павел Лебедев, Виталий Захарченко и другие. Относительно них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также в конце сентября Дарницкий суд Киева вынес приговор организатору "титушок Майдана" Юрию Крысину. Он получил 8 лет тюремного заключения. Приговор вынесен по делу об организации похищения и пытках человека 21 января 2014 года. Также был частично удовлетворен гражданский иск.

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