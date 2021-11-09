ГБР сообщило о подозрении по делу Майдана девяти экс-топ-чиновникам времен Януковича

В Украине девяти бывшим высокопоставленным чиновникам сообщили о подозрении в причастности к тяжким преступлениям во времена Евромайдана. Речь идет об участниках организованной преступной группы под руководством экс-президента Виктора Януковича.

Среди фигурантов – экс-министры обороны и внутренних дел Павел Лебедев, Виталий Захарченко и другие. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Новые или измененные подозрения в деле Майдана получили бывшие:

министр обороны Украины Павел Лебедев ;

глава Службы безопасности Украины Александр Якименко ;

его первый заместитель – экс-руководитель Антитеррористического центра Владимир Тоцкий;

Видео дня

министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко ;

его заместитель Виктор Ратушняк ;

начальник Главного управления – командующий внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк ;

врио начальника ГУ МВД Украины в г. Киеве Валерий Коряк ;

замначальника ГУ и начальника милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в г. Киеве Петр Федчук ;

командир ГМОП "Беркут", подчиненного ГУМВД Украины в Киеве, Сергей Кусюк.

Все девять фигурантов подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре украинской столицы 18-20 февраля 2014 года.

А именно в:

совершении террористического акта с целью устрашения населения, что привело к наступлению тяжелых последствий и гибели людей;

причинении участникам акций протеста телесных повреждений различной степени тяжести, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства с использованием огнестрельного оружия и спецсредств;

превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств и повлекло тяжкие последствия охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан, государственным и общественным интересам, интересам юридических лиц;

незаконном препятствии организации и проведению собраний, митингов, уличных походов и демонстраций.

В ходе расследования было установлено, что действия этой ОПГ только в указанный период привели к гибели 76 человек, еще более 800 граждан получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Сообщения о подозрении следователи ДБР разослали в адрес последних известных мест жительства фигурантов дела. Кроме этого, во исполнение ч. 2 ст. 297-5 УПК Украины с целью надлежащего обеспечения подозреваемым права на защиту, письменные копии этих документов были вручены или отправлены их защитникам.

Уведомление о подозрении осуществлено на основании доказательств, собранных за 8 лет, и является предпосылкой для дальнейшего завершения досудебного расследования и открытия материалов для ознакомления стороне защиты.

По постановлениям следственного судьи по результатам рассмотрения ходатайств следователя ДБР было предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении названных подозреваемых. Также относительно них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"На сегодняшний день следователи ДБР формируют весь массив собранных доказательств для выполнения следующего процессуального шага – предоставления их для ознакомления стороне защиты и возможности направления обвинительного акта в суд по специальной (заочной) процедуре. Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора", – подчеркнули в Госбюро расследований.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце сентября в Украине приговорили к 8 годам заключения организатора "титушек Майдана" Юрия Крисина. Решение принял Дарницкий райсуд Киева.