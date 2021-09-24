По делу о расстрелах на Майдане и организации теракта будут судить экс-командира "Беркута". Фото

Бывшему правоохранителю, который во времена Революции Достоинства был командиром батальона милиции особого назначения "Беркут" ГУМВД в Харьковской области, сообщено о подозрении по нескольким статьям УК. По версии следствия, он причастен к организации теракта и к убийствам митингующих.

Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины на официальном сайте. Дело касается незаконного препятствования акциям протеста 18 февраля 2014 года в центре Киева, отметили в ведомстве.

В прокуратуре заявили: подозреваемый выполнил преступный приказ тогдашнего руководства Министерства внутренних дел и отправил своих подчиненных на разгон Майдана. Там силовики безосновательно применяли спецсредства и огнестрельное оружие по гражданам.

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Кроме того, бывший командир, по данным следователей, организовал совершение "Беркутом" террористического акта.

Все эти преступные действия были направлены на то, чтобы майдановцы не смогли прийти под Верховную Раду. Там участники акции планировали поддержать голосование нардепов за возвращение к Конституции Украины 2004 года, что предусматривало ограничения полномочий президента.

Как указали в ОГПУ, действия экс-командира батальона "Беркута" привели к:

гибели трех митингующих;

причинению тяжких телесных повреждений 14 лицам;

повреждений средней тяжести – 59 лицам;

легких повреждений – 123;

причинении физической боли (без телесных повреждений) тем лицам.

Подозреваемому инкриминируется:

организация выполнения явно преступного приказа;

превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа;

террористический акт;

незаконное препятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций;

умышленное убийство;

законченное покушение на убийство;

причинение умышленных тяжких телесных повреждений.

Досудебное расследование осуществляет Государственное бюро расследований.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве поймали бывшего сотрудника МВД, подозреваемого в причастности к убийствам на Майдане в феврале -2014. Экс-чиновник скрывался от органов следствия и суда и был в розыске.