Взял в руки гранату: на Сумщине от взрыва погиб 19-летний парень, ранена девушка

На Сумщине в селе Каменка Тростянецкой общины 19-летний погиб от взрыва гранаты, которую взял в руки. Ранения получила 18-летняя девушка.

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Об этом в четверг, 24 июля, сообщила пресс-служба городского совета города Тростянец, что в Ахтырском районе Сумской области. Трагедия произошла накануне, 23 июля, в 16:30.

Детали трагедии

Согласно сообщению горсовета, вечером в четверг в селе Каменка 19-летний житель, который находился в собственном дворе, взял гранату, которая взорвалась у него в руках.

Он погиб на месте, ранения получила 18-летняя девушка.

Трагедия произошла из-за неосторожного обращения с взрывоопасными предметами, говорится в сообщении мэрии.

В ведомстве также выразили соболезнования семье погибшего и скорейшего выздоровления пострадавшей.

Территории Сумщины загрязнены взрывоопасными предметами

В городском совете призвали всех жителей Тростянецкой громады не прикасаться и не подходить к подозрительным предметам, не пытаться их осматривать, брать в руки или переносить.

В случае обнаружении любого подозрительного предмета необходимо сразу звонить по телефонам 101 или 102.

"Многие территории нашей громады остаются загрязненными взрывоопасными предметами. Над этой проблемой работают специалисты по разминированию – чтобы расширить масштабы очистки и уменьшить угрозу для наших жителей", – говорится в сообщении.

Поэтому людей настоятельно призывают обходить места, где происходили боевые действия, где падали обломки ракет, дронов и другие боеприпасы, образовались воронки или остались следы от взрывов.

"Запомните: находиться на данных территориях – опасно для жизни! Берегите себя и своих близких", – предостерегли в мэрии.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, 12 июля в Бучанском районе Киевской области во время вызова на домашнее насилие мужчина взорвал гранату. Пятеро полицейских пострадали. Правоохранители во время инцидента произвели выстрелы в сторону подрывника – он погиб.

А в Сквире в Белоцерковском районе Киевской области мужчина взорвал гранату прямо посреди улицы. Ранения получили три человека.

В Киеве также будут судить мужчину, который из-за шума у соседей бросил из окна гранату на припаркованные авто. Ранее он уже имел проблемы с законом, теперь ему грозит до семи лет тюрьмы.

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