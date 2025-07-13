На Киевщине во время вызова на домашнее насилие мужчина взорвал гранату: пятеро полицейских пострадали. Фото

В Киевской области во время вызова на домашнее насилие 41-летний мужчина взорвал гранату, в результате чего пятеро полицейских пострадали. Правоохранители во время инцидента произвели выстрелы в сторону злоумышленника, и он погиб.

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Инцидент произошел в субботу, 12 июля, в населенном пункте Михайловка-Рубежовка, сообщили на официальном сайте Национальной полиции Украины. К правоохранителям обратилась 18-летняя девушка и заявила, что отец угрожает семье применением гранаты и огнестрельного оружия.

На место происшествия прибыли полицейские Бучанского районного управления полиции и спецназовцы полиции.

"Во время пресечения правонарушения правоохранители зашли в дом и в это время обидчик привел в действие боевую гранату и бросил ее в сторону полицейских. После взрыва с целью прекращения незаконных действий злоумышленника работники полиции произвели выстрелы в сторону нападавшего. 41-летний фигурант погиб на месте происшествия", – рассказали правоохранители.

В результате взрыва гранаты осколочные ранения получили пятеро сотрудников полиции, они доставлены в медицинское учреждение.

Во время обыска в доме правоохранители обнаружили и изъяли четыре пистолета, пиротехническую гранату, охотничье ружье и нож.

Отмечается, что следователи открыли уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и посягательство на жизнь работника правоохранительного органа(ч. 1 ст. 263, ст. 348 Уголовного кодекса Украины). На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГБР.

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