Взорвали взрывное устройство возле управления полиции: в Житомире задержаны причастные к совершению теракта. Фото
20 ноября в Житомире произошел теракт – возле районного управления полиции взорвали взрывное устройство. В результате взрыва пострадал один из правоохранителей.
Благодаря совместной работе Национальной полиции и СБУ удалось задержать пятерых подозреваемых, организовавших и совершивших преступление по указаниям кураторов из России. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
К теракту были привлечены четыре жителя Житомира, двое из которых – несовершеннолетние, а также 46-летний харьковчанин. Последний раньше имел судимость за разбой, грабеж и изнасилование.
Харьковчанин приехал в Житомир накануне преступления, приобрел несколько мобильных телефонов и стартовые пакеты для связи, которые оставил в определенном месте. В подготовке взрывчатки принимали участие юноши из Житомира 15, 16, 18 и 20 лет.
Двое из них забрали переданные материалы, еще два закупили химические компоненты, гвозди и другие необходимые элементы для создания взрывчатки. В съемной квартире они изготовили пробный образец устройства, опробовали его и сняли для российских кураторов.
Вечером 20 ноября злоумышленники установили видеокамеру возле райуправления полиции, а затем спрятали рядом сумку со взрывным устройством. Активировали его дистанционно.
Благодаря совместной спецоперации украинских правоохранителей 21 ноября удалось задержать подозреваемых, провести обыски и изъять доказательства.
Правоохранители установили, что подозреваемые действовали согласно четким инструкциям от российских спецслужб.
Под руководством Житомирской областной прокуратуры фигурантам объявлены подозрения по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, правоохранители проверяют причастность группы к другим преступлениям, совершенным по заказу российских спецслужб. За совершенное задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, полиция Киева и СБУ задержали мужчину, который по указанию вражеских спецслужб пытался подорвать наряд полиции. Злоумышленник установил в арендованной квартире в Печерском районе растяжку с гранатой и вызвал правоохранителей.
Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Нацполиции и СБУ задержали 17-летнего парня, по информации следствия , причастного к совершению террористического акта в столице. Несовершеннолетний, выполняя задачи вражеской спецслужбы, взорвал самодельное устройство возле админздания в Дарницком районе.
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