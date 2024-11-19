Взорвал в Киеве взрывчатку, начиненную гвоздями и шурупами: в совершении теракта подозревается 17-летний парень. Фото и видео

Сотрудники Нацполиции и СБУ задержали 17-летнего парня, который, по информации следствия, причастен к совершению террористического акта в столице. Несовершеннолетний, выполняя задачи вражеской спецслужбы, взорвал самодельное устройство возле админздания в Дарницком районе.

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Об этом сообщили в пресс-службах Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

"В середине ноября у административного здания в Дарницком районе произошел взрыв неизвестного предмета. К счастью, пострадавших в результате этого события не было. Работая на месте подрыва, взрывотехники полиции Киева установили, что сработало взрывное устройство дистанционного действия, которое было начинено гвоздями и шурупами", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские и сотрудники СБУ установили, что к совершению теракта причастен 17-летний житель Одесской области. Как оказалось, представители вражеских спецслужб завербовали несовершеннолетнего через социальные сети.

По указанию куратора парень прибыл из Одессы в Киев и заложил взрывчатку возле здания госучреждения, которое привело в действие путем дистанционного управления. После этого он скрывался в столице на съемных квартирах и впоследствии уехал в Одессу. Там его задержали полицейские, когда он готовился к еще одному теракту. Кроме того, установлено, что нарушитель причастен к поджогам двух отделений Укрпочты в Николаеве и Одессе.

По факту совершения террористического акта возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, контрразведка Службы безопасности нейтрализовала в Харькове агентурно-боевую группу российской ГРУ. Злоумышленники совершали теракты в прифронтовом городе и шпионили за подразделениями Сил обороны.

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