Засада с 'растяжкой' для полицейских в центре Киева: задержали подозреваемого в совершении теракта. Подробности, фото и видео

Полиция Киева и СБУ задержали мужчину, который по указанию вражеских спецслужб пытался взорвать полицейский наряд. Злоумышленник установил в арендованной квартире в Печерском районе растяжку с гранатой и вызвал правоохранителей.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит до двенадцати лет за решеткой.

Как рассказали правоохранители, они получили сообщение о домашнем насилии – женщина сообщила, что ее избил парень. В телефонном разговоре с полицейскими "потерпевшая" сообщила, что из-за страха расправы она закрылась в ванной комнате, а дверь в квартиру оставила открытой.

"Войдя в квартиру полицейские поняли, что внутри находится растяжка, поэтому быстро покинули помещение до того, как граната сдетонировала. Благодаря профессиональным действиям ни один из правоохранителей не пострадал", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленника нашли и задержали – им оказался 43-летний житель Киевщины, который неоднократно имел проблемы с законом. Следователи установили, что вражеские спецслужбы завербовали мужчину черезз мессенджер.

"По указанию куратора он заранее снял квартиру, разместил там камеры видеонаблюдения для подтверждения своих действий, заложил взрывчатку. А звонок на 102 женским голосом был фейком, чтобы заманить в ловушку полицейских. После совершенного нарушитель скрывался за местом жительства, где его и задержали", – добавили в пресс-службе.

Следует добавить, что злоумышленник так и не получил щедрое вознаграждение за свою "работу", которую ему обещал враг. По факту совершения террористического акта возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Нацполиции и СБУ задержали 17-летнего парня, по информации следствия , причастного к совершению террористического акта в столице. Несовершеннолетний, выполняя задачи вражеской спецслужбы, взорвал самодельное устройство возле админздания в Дарницком районе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!