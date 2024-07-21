Парень упал на девушку и сломал ей шею: в Черкасской области на воде трагически погибла 13-летняя девочка

В селе Малая Смелянка Черкасской области произошла трагедия на водоеме, в результате которой погиб 13-летний ребенок. Девочка плавала в воде и на нее с высоты прыгнул парень.

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В результате происшествия ребенок сломал шею. Об этом сообщает черкасское издание "18000".

По предварительным данным, компания молодежи отдыхала на карьере и прыгала со скалы в водоем. Девушка 2011 года рождения прыгнула в воду и сразу же за ней прыжок совершил парень. Он упал на девушку и сломал ей шею.

Представитель ГУНП в Черкасской области Зоя Вовк в комментарии местным СМИ рассказала, что правоохранители расследуют дело. По ее словам, тело ребенка из воды достали спасатели ГСЧС. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и опрашивают свидетелей.

В свою очередь представитель ГУ ГСЧС Украины в Черкасской области Юлия Норовкова рассказала, что тело ребенка обнаружили на глубине 15 метров в семи метрах от берега. Открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное лишение жизни лица, которому не исполнилось 14 лет).

Напомним, на Харьковщине ребенок утонул на заминированном участке реки Северский Донец. Тело обнаружили водолазы-саперы только на 14-й день поисков в трех километрах от места исчезновения.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Дудари на Киевщине во время отдыха у пруда утонул четырехлетний ребенок. Мальчик зашел в воду без присмотра взрослых.

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