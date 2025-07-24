Вышла гулять, но не вернулась: на Сумщине убили 17-летнюю девушку. Фото

На днях на Сумщине произошла трагедия. Правоохранители расследуют жестокое убийство 17-летней девушки. О ее исчезновении стало известно накануне, 23 июля.

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Об этом сообщили в полиции области. Трагическое событие произошло в Николаевской поселковой громаде. Правоохранители устанавливают обстоятельства насильственной смерти несовершеннолетней.

"Сегодня утром в полицию обратились родители несовершеннолетней. По их словам, дочь вышла гулять с друзьями вчера около 19:00 часов, но домой так и не вернулась", – говорится в сообщении правоохранителей.

Полицейские немедленно начала поисковые мероприятия. К операции были привлечены все патрули, кинологи и оперативники. Во время обследования территорий правоохранители обнаружили в лесополосе тело пропавшей девушки с признаками насильственной смерти.

Отмечается, что на месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты полиции. Обстоятельства гибели устанавливаются. Начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

Ранее сообщалось, что несовершеннолетнему парню, который 23 июляжестоко убил незнакомую женщину в Днепре, избрана мера пресечения. Он будет находиться под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Василькове Киевской области неизвестный мужчина выстрелил в местного жителя, который сидел в салоне собственного автомобиля. Злоумышленник после этого скрылся в неизвестном направлении.

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