Вышел из дома и не вернулся: на Полтавщине нашли мертвым подростка, которого разыскивали трое суток

В селе Кротовщина Миргородского района Полтавской области нашли тело подростка. 16-летнего парня разыскивали три дня.

6 мая тело погибшего достали из местного пруда. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Полтавской области.

Как рассказала "Суспільному" представитель ГСЧС региона Светлана Рыбалко, в поисках участвовали 10 спасателей, в том числе 5 водолазов, а также около 80 местных жителей и полицейские.

По словам пресс-секретаря Миргородского райотдела полиции Виктории Москаленко, юноша ушел из дома 3 мая и не вернулся.

В целом, как сообщила Рыбалко, с начала года в Полтавской области в результате несчастных случаев на воде погибли 12 человек, из них двое детей.

В частности, 21 апреля из водоема на территории Хорольской общины Полтавской области спасатели извлекли тело несовершеннолетнего мальчика. Поиски 13-летнего подростка продолжались семь дней после того, как он ушел на рыбалку к реке Сула в селе Мусеевка и не вернулся домой.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 2 мая в Дарницком районе Киева двухлетняя девочка выпала с третьего этажа. Девочку госпитализировали вместе с матерью, но, к счастью, серьезных травм она не получила.

– Раньше на Буковине нашли мертвой восьмилетнюю девочку, которая вместе с братом упала из мостика в реку. Поиски ребенка продолжались почти двое суток.

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