На Буковине нашли мертвой 8-летнюю девочку, которая вместе с братом упала в реку: детали трагедии. Фото

На Буковине в четверг, 15 февраля, нашли мертвой восьмилетнюю девочку, которая вместе с братом упала с мостика в реку. Поиски ребенка продолжались почти двое суток.

Об этом сообщили в полиции Черновицкой области. По словам правоохранителей, тело девочки нашли специалисты группы водолазных работ совместно с работниками горной поисково-спасательной группы в реке Бережонка в селе Корытное Вижницкого района, где проживал ребенок.

К поисковым мероприятиям были привлечены полицейские офицеры громады, участковые офицеры полиции, оперативники, сотрудники группы реагирования полиции, кинологи.

От места исчезновения ребенка полицейские вместе со спасателями провели тщательный осмотр близлежащей территории и водоемов с привлечением специалистов водолазных работ и спецтехники.

Тело девочки разыскали в реке Бережонка в пределах села Корытное примерно в 5 километрах от места исчезновения.

Тело ребенка будет направлено на судмедэкспертизу.

Дело возбуждено по статье 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) с примечанием "несчастный случай".

Как сообщал OBOZ.UA, 13 февраля в Корытном девочка и ее брат упали с мостика в реку, когда возвращались домой из школы. 15-летний подросток сумел выплыть на берег, но его младшая сестра исчезла. В полиции журналистам заявили, что дети могли поскользнуться.

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