В Киеве двухлетняя девочка выпала с третьего этажа: начато уголовное производство. Фото

В Дарницком районе столицы двухлетняя девочка выпала с третьего этажа. Девочку госпитализировали вместе с матерью, но, к счастью, серьезных травм она не получила.

Правоохранители возбудили уголовное производство. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Вечером в четверг, 2 мая, полиция получила уведомление о несчастном случае в Дарницком районе. По информации врачей, малолетний ребенок выпал с балкона, пока его родители, которые были под хмельком, спали в квартире.

"2-летняя девочка, играя, самостоятельно вылезла на стул на балконе и, склонившись, выпала из окна", – уточнили в полиции.

Врачи госпитализировали маленькую пострадавшую с матерью в больницу – к счастью ребенок не получил серьезных повреждений.

По этому инциденту возбуждено уголовное производство согласно статье 166 Уголовного кодекса Украины – из-за злостного невыполнения родителями обязанностей по уходу за ребенком. Информация также передана в социальные службы для дальнейшего контроля за семьей.

Правоохранители призывают граждан заботиться о безопасности детей, в частности:

не допускать детей на балкон без взрослого сопровождения;

устранить предметы, которые могут использовать дети для залезания на подоконник;

установить специальные замки или ограничители, которые делают невозможным детям открывать окна самостоятельно.

"Помните, безопасность ваших детей зависит от вас!" – отметили правоохранители.

Напомним, в Деснянском районе Киева во вторник, 30 апреля, из окна многоэтажки выпали мужчина и женщина. От полученных травм погибли на месте.

В Оболонском районе Киева в пятницу, 15 декабря, у многоэтажки обнаружили тело неизвестного мужчины. По предварительной информации, он выпал из окна дома. В Днепровском районе столицы на спортивной площадке обнаружили тело мужчины. Предварительно, он совершил самоубийство через повешение.

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