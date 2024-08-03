Вышедшего под залог скандального экс-руководителя Ровенского ТЦК снова задержали: все подробности дела

В субботу, 3 августа, экс-руководителя Ровенского областного ТЦК Сергея Луцюка, которого суд день назад выпустил из СИЗО под залог, снова задержали. Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона вместе с Госбюро расследований сообщили ему еще об одном подозрении.

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О новом задержании Луцюка сообщил Офис генпрокурора. Таким образом экс-комиссар, только вчера вышедший на свододу, пробыл под домашним арестом менее суток. В ГБР уточняют – решается вопрос об аресте и содержании подозреваемого под стражей.

Новое подозрение скандальной главе Ровенского ТЦК касается уклонистов. По данным следствия, должностное лицо якобы помогало военнообязанным уклоняться от мобилизации. Однако в украинских законах это называется "препятствием законной деятельности Вооруженных сил Украины".

Следователи в суде потребуют для Луцюка меру пресечения в виде ареста без возможности выйти под залог. Поскольку преступление совершено в условиях военного положения, Сергею Луцюку грозит до 12 лет тюрьмы – и только по этому обвинению.

Также за скандальным экс-главой ТЦК остаются дела по избиению подчиненного и по незаконному обогащению.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле прошлого года Луцюку выдвинули подозрение относительно избиения военного. Как установило следствие, фигурант узнал, что водитель стрелковой роты планирует доложить о нарушениях руководителя ТЦК во время службы. Поэтому военный чиновник избил своего подчиненного битой и даже снимал это на телефон.

Луцюк был обвинен в применении насилия к подчиненному и грабежу. А после – и незаконном обогащении. У подозреваемого нашли недвижимость и землю более чем на 50 миллионов гривен.

Интересно, что у другого фигуранта дела (коллега из районного военкомата, с которым Луцюк вместе бил своего подчиненного) во время обыска нашли пакеты вроде бы с амфетамином.

А 2 августа суд разрешил Луцюку выйти из СИЗО под залог почти в полмиллиона гривен. Мужчина жаловался на "значительное ухудшение состояния своего здоровья" и просил учесть, что его старший сын выполняет задачи в зоне боевых действий, а меньше трех лет. Также он заявил, что перевел 300 тысяч гривен на нужды ВСУ.

Кстати, имущество военкома почти на 52 миллиона гривен было передано государству. Среди конфискованных активов – недвижимость в Буковеле и транспортные средства.

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