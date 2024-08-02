Скандальному экс-руководителю Ривненского ТЦК, избившему подчиненного, разрешили выйти под залог: все подробности дела

Спустя год после того, как суд впервые принял решение о взятии под стражу Сергея Луцюка, меру пресечения экс-главе Ривненского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки изменили. Местный апелляционный суд постановил: обвиняемый может выйти из СИЗО, выплатив залог в размере 454 200 гривен (150 прожиточных минимумов доходов граждан для трудоспособных лиц).

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Об этом 2 августа сообщила пресс-служба Ривненского апелляционного суда. Напомним: Луцюк обвиняется в незаконном обогащении, применении насилия к подчиненному и грабеже.

Адвокаты экс-руководителя ТЦК просили, чтобы его меру пресечения изменили на залог в размере 242 000 гривен (80 прожиточных минимумов доходов граждан).

Обвиняемый жаловался на ухудшение состояния здоровья и просил учесть, что его старший сын выполняет задачи в зоне боевых действий, а младшему – меньше трех лет. Также он акцентировал на том, что перечислил на нужды ВСУ 300 тысяч гривен.

Сторона обвинения выступала против. Прокурор убежден, что риски, предусмотренные статьей 177 Уголовного процессуального кодекса, не исчезли. Обвиняемый, находясь на свободе, сможет незаконно влиять на свидетелей и потерпевшего, препятствовать рассмотрению дела.

Коллегия судей пришла к выводу о частичном удовлетворении апелляционных жалоб.

Бывший глава ТЦК согласился внести залог и выполнять следующие требования:

– не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения суда;

– прибывать в суд по первому требованию;

– уведомлять об изменении места своего проживания и/или места работы;

– воздерживаться от общения с потерпевшим Виталием Козачуком как напрямую, так и через третьих лиц;

– сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) и другие документы для выезда за границу.

По мнению суда, "прокурор хоть и указал на наличие рисков, но не обосновал их соответствующими доказательствами".

Как писал OBOZ.UA:

– Скандал вокруг Сергея Луцюка разгорелся в июле 2023 года. СМИ опубликовали видео, на котором тогдашний начальник ТЦК и СП Ривненской области бил битой своего подчиненного. Ролик, по версии прокуратуры, снимал на камеру телефона коллега Луцюка из районного военкомата.

– 28 июля Ривненский городской суд арестовал Луцюка без права внесения залога.

– Спустя несколько месяцев имущество военкома почти на 52 миллионов гривен было передано государству. Среди конфискованных активов – недвижимость в Буковеле и транспортные средства.

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