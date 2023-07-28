Ривненского военкома, избившего подчиненного, арестовали без права внесения залога: все подробности дела

Суд определил меру пресечения руководителю Ривненского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергею Луцюку. Речь идет о содержании под стражей без альтернативы внесению залога.

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Об аресте военкома 28 июля сообщил официальный Telegram-канал Офиса генерального прокурора. Отмечается, что мера пресечения установлена по ходатайству прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Как известно, Луцюку ранее объявили о подозрении из-за превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

"Украинская правда" при этом обнародовала видео, на котором Луцюк бьет битой своего подчиненного.

В ОГПУ заявляли, что избиение снимал на камеру коллега Луцюка из районного ТЦК и СП. Сам чиновник нанес подчиненному несколько ударов.

"Они заставляли потерпевшего становиться на колени и вымаливать прощение за то, что тот собирался сообщить правоохранителям об их преступной деятельности", – говорится в сообщении.

В итоге правоохранители нашли дома у руководителя районного ТЦК и СП вещество, похожее на амфетамин, и принадлежности для употребления наркотических веществ. Предварительная правовая квалификация этого преступления – незаконное хранение психотропных веществ в целях сбыта в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Осторожно, видео 18+!

Как писал OBOZREVATEL:

– 25 июля Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения для скандального военкома Евгения Борисова. Его отправили в СИЗО на два месяца с возможностью внесения залога в сумме 150 млн гривен.

– Борисова подозревают в незаконном обогащении на сумму в 151 млн грн, неявке на военную службу и уклонении от несения воинского долга.

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