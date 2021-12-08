Выпрыгнувшая из окна харьковчанка рассказала, почему задушила своего ребенка

36-летняя харьковчанка, которая 8 декабря задушила своего двухлетнего ребенка и выпрыгнула с четвертого этажа, заявила, что на такой шаг пошла якобы из-за того, что у нее диагностировали тяжелое заболевание. Она решила, что, поскольку воспитывает сына одна, то о нем никто не позаботится.

Об этом она сказала в разговоре со следователями, рассказал Дмитрий Чубенко, спикер прокуратуры области, на брифинге, передает издание "Суспільне". По его словам, женщина не состоит на психиатрическом учете и проживает со своим отцом.

Ему 66 лет. Мужчина в момент трагедии был дома, но не слышал, что происходит.

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Причиной попытки самоубийства харьковчанка назвала то, что врачи поставили ей тяжелый диагноз. А ребенка решила убить, потому что якобы решила, что никто не сможет заботиться о сыне так, как она.

По словам Чубенко, полиция открыла уголовное производство по статье 115 ("Умышленное убийство"). Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Отметим, что ранее заместитель мэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что у женщины неизлечимая болезнь. Она применяла медицинские препараты, якобы это могло стать причиной ее поступка. Однако раньше, по ее словам, никаких жалоб на семью не поступало.

Напомним: трагедия произошла по адресу ул. Академика Павлова, 132-В. Подозреваемая задушила своего 2-летнего сына. Предварительно для этого она использовала пояс от халата. Затем она выпрыгнула из окна 4 этажа, пытаясь покончить с собой, однако осталась жива и вызвала правоохранителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области в результате пожара в частном доме погиб 3-летний ребенок. Очевидцы утверждают, что мальчика можно было спасти, если бы скорая помощь приехала быстрее.