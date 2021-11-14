В приграничных областях Украины могут ввести чрезвычайное положение: что это значит

Обострение ситуации с нелегальными мигрантами, которые пытаются прорваться в страны ЕС через Польшу, способно послужить поводом для введения чрезвычайного положения на приграничных зонах Украины с Беларусью. Дислокации для размещения личного состава Пограничной службы, Национальной гвардии, Национальной полиции уже определены.

Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский во время брифинга в Луцке. Совещание было собрано по поручению президента Украины Владимира Зеленского (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Как уже сказал господин Данилов (глава СНБО, – Ред.), мы прорабатываем разные сценарии действий вплоть до введения чрезвычайного положения в приграничных областях. Сейчас мы ведем подготовительные работы для возможности отреагировать в местах наиболее высокого присутствия мигрантов", – подчеркнул глава МВД.

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Слова коллеги подтвердил и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Он указал, что силовые структуры работают на опережение угрозе национальным интересам нашей страны. СБУ в рамках своих полномочий держит ситуацию на белорусско-польской границе у себя на контроле.

"Именно для того мы сегодня и собрались, чтобы обсудить меры противодействия очередному этапу гибридной войны против Украины. Мы не просто следим за происходящим, но уверенно проводим организационную и оперативную работу", – указал чиновник.

Под санкции могут попасть и сами украинцы

Глава СНБО Алексей Данилов добавил, что на границе с Польшей находится более 16 тысяч так называемых беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, потому положение действительно требует готовности к радикальной реакции. Именно потому вместе с министром обороны Алексеем Резниковым они предупредили об уголовной ответственности и граждан Украины, проживающих на приграничных территориях.

"Хочу предупредить тех "дельцов", которые проживают в пяти областях, граничащих с дружественной нам Беларусью и хотят заработать на помощи незаконного пересечения границы мигрантами, будут отвечать по закону. Это вопрос национальной безопасности и торговля страной будет преследоваться достаточно жестко", – подчеркнул Резников.

Что такое "чрезвычайное положение" и что ждет жителей приграничных регионов

Чрезвычайное положение в Украине предусматривает временное ограничение конституционных прав граждан и предоставляет дополнительные полномочия органам государственной власти. Его могут вводить только в случае крайней необходимости, когда существует реальная угроза национальной безопасности или населению страны.

Чрезвычайное положение, в отличие от чрезвычайной ситуации, вводится на строго определенный срок – 60 суток, и в отдельных случаях продлевается еще на 30 суток.

Как сообщал OBOZREVATEL, Запад ввел жесткие санкции против руководства Беларуси в связи с масштабным миграционным кризисом.