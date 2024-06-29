Выдал позиции ВСУ: уголовное дело в отношении настоятеля Святогорской лавры отправили в суд

Уголовное дело против настоятеля Святогорской лавры, который распространял информацию о расположении Вооруженных сил Украины, уже направили в суд. Там дело митрополита УПЦ МП Арсения уже будут рассматривать по существу.

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Об этом во время брифинга сообщила руководитель пресс-службы ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях Галина Прищепа, передает "Укринформ".

"Сейчас материалы уголовного производства уже направлены в суд для рассмотрения по существу. В уголовном производстве все осталось так же, как и было на стадии подозрения", – сказала она.

Как известно, митрополит в одной из своих проповедей озвучил местоположение украинских блокпостов вокруг Святогорска. За это ему и было поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении оружия, вооружения, боевых припасов и подразделений ВСУ) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее суд взял под стражу настоятеля Святогорской лавры Арсения. Ему грозит 8 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины задержала еще одного российского агента, собиравшего разведывательные данные о Силах обороны в Донецкой области. Злоумышленник искал места базирования личного состава и тяжелого вооружения ВСУ на Покровском направлении, где продолжаются интенсивные бои.

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