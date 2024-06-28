Разведывал укрепрайоны: СБУ задержала агента российского спецназа, готовившего прорыв врага в Донецкой области. Фото

Службы безопасности Украины задержала еще одного российского агента, который собирал разведывательные данные о Силах обороны Донецкой области. Злоумышленник искал места базирования личного состава и тяжелого вооружения ВСУ на Покровском направлении, где продолжаются интенсивные бои.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Особое внимание враг уделял укрепрайонам и огневым позициям артиллерии.

Эта информация требовалась оккупантам для подготовки новых наступлений и прорыва обороны ВСУ. Чтобы собрать необходимые данные, агент пешком обходил местность и фиксировал важные для него локации, обозначая координаты на гугл-картах.

Служба безопасности задержала фигуранта в его собственном доме. В ходе операции СБУ также провела комплексные меры по обеспечению позиций украинских войск.

Задержанный оказался жителем Мирнограда и сотрудником частной охранной компании.

В апреле этого года его дистанционно завербовал спецназ росгвардии, сотрудничающий с военной разведкой РФ. СБУ уже установила личность этого вербовщика. Агент попал в поле зрения окупантов из-за своей активности на пророссийских Телеграмм-каналах, где оставлял антиукраинские комментарии.

Во время обысков у задержанного изъяли мобильный телефон, который использовал для коммуникации с агрессором. На основании собранных улик следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). В настоящее время злоумышленник находится под стражей и ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного предателя, который помогал России готовить ракетно-дроновые удары по Буковине. 36-летний житель Черновцов скрывался от мобилизации и дистанционно предложил оккупантам свою помощь: хотел даже вступить в формирования вражеской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре разоблачили вражеского информатора, который передавал российским оккупантам геолокации ВСУ. Предатель публично призвал к захвату власти в Украине.