Выдал позиции ВСУ: настоятеля Святогорской лавры заключили под стражу

Суд заключил под стражу настоятеля Святогорской лавры, который распространял информацию о расположении Вооруженных Сил Украины. В общей сложности ему грозит 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура. "По ходатайству прокуроров Донецкой областной прокуратуры уроженцу Республики Карелия РФ, который обоснованно подозревается в несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных Сил Украины, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины)", – говорится в сообщении.

В сентябре 2023 г. настоятель Святогорской Свято-Успенской лавры УПЦ МП распространял информацию военного характера. Во время проповеди он рассказал верующим о местонахождении блокпостов и подразделений ВСУ, СБУ, НПУ и Сил обороны Украины на территории Святогорской городской общины.

Максимальное наказание за совершенное нарушение составляет 8 лет лишения свободы.

Напомним, накануне Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту Святогорской лавры УПЦ Московского патриархата Арсению, который, по данным следствия, "сдал" России позиции украинских военных в Донецкой области. Еще до начала полномасштабного вторжения клирик выражал прокремлевские нарративы.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 апреля в СБУ рассказали о разоблачении настоятеля храма Шепетовской епархии УПЦ МП, который восхвалял российского диктатора Путина и называл войну РФ против Украины "гражданским конфликтом".

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