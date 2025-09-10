Выбросила младенца с 6-го этажа: в Одессе избрали меру пресечения женщине, которая убила свою новорожденную дочь. Фото

В Одессе 39-летнюю женщину подозревают в убийстве собственного новорожденного ребенка, которого обнаружили во дворе общежития в Приморском районе. Приморский районный суд в среду, 10 сентября, избрал подозреваемой меру пресечения.

Видео дня

Женщина будет находиться под ночным домашним арестом в течение 60 дней. Об этом информирует "Суспільне Одеса".

Что произошло

По данным следствия, после родов женщина находилась в особом психическом и физическом состоянии, которое снижало ее способность осознавать свои действия. Сразу, как говорят правоохранители, после рождения доношенной здоровой девочки она выбросила ребенка с шестого этажа.

Прокурор Одесской областной прокуратуры Олег Плотицкий отметил в суде, что женщина скрывала свою беременность, не состояла на учете у врача и не обращалась в медучреждения. По его словам, она решила самостоятельно рожать в уборной одного из общежитий.

Судья удовлетворил ходатайство прокурора о ночном домашнем аресте, учитывая состояние женщины после родов и необходимость прохождения медицинского обследования. Ее адвокат не возражала против этого решения.

Женщине инкриминируют статью 117 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка сразу после родов.

Сейчас, по словам прокурора, назначен ряд экспертиз, в частности психолого-психиатрическую, чтобы установить, в каком состоянии находилась подозреваемая во время совершения преступления. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, в понедельник, 8 сентября, тело новорожденного ребенка без признаков жизни обнаружила заведующая общежитием и сразу обратилась к правоохранителям.

9 сентября правоохранители задержали женщину, которая выбросила новорожденного ребенка из окна многоэтажки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!