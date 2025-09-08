В Одессе женщина выбросила новорожденного ребенка из окна многоэтажки: младенец погиб

В Одессе в понедельник, 8 сентября, произошла трагедия. Во дворе общежития в Приморском районе обнаружили тело младенца.

По предварительной информации, женщина выбросила новорожденного ребенка из окна многоэтажки. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

По информации полиции, сообщение о происшествии 8 сентября поступило от заведующей заведения. Она обнаружила возле здания тело новорожденного ребенка без признаков жизни и сразу обратилась к правоохранителям.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место, выяснила: ребенка из окна многоэтажки выбросила 39-летняя местная жительница. Малыш получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сейчас с женщиной работают следователи, продолжается документирование события. Полиция решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Окончательная правовая квалификация трагедии будет определена после проведения необходимых экспертиз и допроса подозреваемой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Тернополе женщина утопила своего малолетнего ребенка в ванной, после чего пыталась покончить с собой. Сейчас она находится в реанимации.

