В Одессе задержали женщину, которая выбросила младенца из окна: девочка погибла

Правоохранители в Одессе задержали женщину, которая выбросила новорожденного ребенка из окна многоэтажки. Сейчас она находится в роддоме под наблюдением медиков и полицейских.

Видео дня

Об этом 9 сентября сообщили в ГУ НП в Одесской области. Роженице грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Подробности

По информации следствия, находясь в общежитии на шестом этаже, после употребления алкоголя 39-летняя женщина родила девочку и сразу выбросила ее из окна. Позже она пыталась скрыть следы преступления.

"Предварительно, ребенок родился живым, а погиб от полученных травм в результате падения с высоты. Правоохранители задержали женщину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Ее действия квалифицированы по ст. 117 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка сразу после родов. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос о сообщение женщине о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз, в частности судебно-психиатрическую, чтобы установить вменяемость подозреваемой.

Также известно, что у фигурантки есть малолетний сын, который проживает с бабушкой в Николаевской области. Информацию о матери правоохранители передали в соцслужбу для определения дальнейшей судьбы ребенка.

Что предшествовало

В понедельник, 8 сентября, во дворе одесского общежития в Приморском районе обнаружили тело младенца. О жуткой находке сообщила заведующая заведения. Она увидела возле здания тело новорожденного ребенка без признаков жизни и сразу обратилась к правоохранителям. Полицейские впоследствии выяснили, что ребенка из окна многоэтажки выбросила 39-летняя женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Тернополе женщина утопила своего малолетнего ребенка в ванной, после чего пыталась покончить с собой. В полицию поступило сообщение о падении женщины 1992 года рождения с пятого этажа на массиве "Дружба".

