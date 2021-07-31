ВСУ в зоне ООС отработали удары по морскому десанту противника. Фото

В зоне проведения Операции Объединенных сил военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели учения по уничтожению морского десанта условного противника. В мероприятиях принял участие отдельный батальон морской пехоты.

Об этом говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook. Отмечается, что у многих из пехотинцев есть опыт участия в боевых действиях (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Учения начались с того, что военные приблизились к береговой линии. Там они отбили "атаку" противника, после чего начали контрнаступление на врага и уничтожили его с помощью штатных сил и средств.

"На этих учениях морские пехотинцы продемонстрировали высокий уровень готовности к выполнению задач по назначению", – сказал командир роты морской пехоты.

Он добавил, что морские пехотинцы также много тренируются на полигонах и в учебных центрах.

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