ВСУ в зоне ООС отработали удары по морскому десанту противника. Фото
В зоне проведения Операции Объединенных сил военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели учения по уничтожению морского десанта условного противника. В мероприятиях принял участие отдельный батальон морской пехоты.
Об этом говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook. Отмечается, что у многих из пехотинцев есть опыт участия в боевых действиях (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Учения начались с того, что военные приблизились к береговой линии. Там они отбили "атаку" противника, после чего начали контрнаступление на врага и уничтожили его с помощью штатных сил и средств.
"На этих учениях морские пехотинцы продемонстрировали высокий уровень готовности к выполнению задач по назначению", – сказал командир роты морской пехоты.
Он добавил, что морские пехотинцы также много тренируются на полигонах и в учебных центрах.
Как сообщал OBOZREVATEL раньше:
Учения Вооруженных сил Украины состоялись на границе с временно оккупированным Крымом. Украинские военные провели тренировку боевых расчетов зенитных ракетных комплексов "Бук" по отражению авиационного удара условного противника.
12 июля в Украине начались международные украинской-британские военные учения CossackMace2021. В мероприятии кроме нашей страны приняли участие Великобритания, Канада, США и Швеция.