В Украине стартовали военные учения CossackMace021 с участием 2 тысяч военных и 300 единиц техники. Видео

В понедельник, 12 июля, в Украине стартовали международные украинско-британские военные учения CossackMace021 (Казацкая Булава 21). В мероприятии кроме нашей страны приняли участие Великобритания, Канада, США и Швеция.

Как сообщает пресс-центр Генерального штаба ВСУ, учения проходят на базе Межведомственного центра подготовки военных частей и подразделений.

"В торжествах примут участие представители командования Сухопутные войска ВС Украины, оперативного командования "Восток", командир 4-го батальона Королевского полка Шотландии, командир операции UNIFIER и другие", – говорится в сообщении.

В целом учения продлятся 12 по 24 июля. Участие в них примут около двух тысяч военнослужащих и более 300 единиц военной техники с из пяти стран-партнеров.

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Напомним, что 10 июля в Украине завершились двухнедельные учения Sea Breeze-2021. В учениях приняли участие 5000 военнослужащих из 32 стран. В мероприятиях были задействованы 32 корабля, 40 самолетов, 18 групп специальных операций и водолазных групп.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля в Мариуполе военнослужащие отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады развернули Государственный флаг Украины длиной в 128 метров. Был зафиксирован национальный рекорд.