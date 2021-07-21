ВСУ провели учения и продемонстрировали готовность отразить нападение врага из оккупированного Крыма. Фото и видео

На административной границе с временно оккупированным Крымом прошли учения Вооруженных сил Украины. Военные провели тренировку боевых расчетов зенитных ракетных комплексов "Бук" по отражению авиационного удара условного противника.

Об этом сообщает пресс-центр Командования объединенных сил ВСУ. Командующий ОС ВСУ Сергей Наев рассказал, что подразделение зенитно ракетных комплексов совершило многокилометровый длительный марш на технике.

"Уже на месте военнослужащие выполнили развертывание комплексов на необорудованных позициях. В частности, расчеты отработали поиск, обнаружение, захват и сопровождение воздушных целей", – сказал он.

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Также украинские военные выполнили условные пуски по воздушным целям, прикрывая объекты гражданской и военной инфраструктуры от авиаудара.

Наев отметил, что ВСУ с поставленной задачей справились хорошо, хотя учения проходили на незнакомой местности в условиях сложной наземной, воздушной и радиоэлектронной обстановки. Командующий подчеркнул, что боевые расчеты уничтожили цели условного противника.

Офицер ВСУ Сергей Нещадим для OBOZREVATEL добавил, что эти учения важны не только для Украины, но и имеют общественно важное значение в сфере безопасности, которое показывает готовность отразить нападения на Крымском направлении со стороны РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные неподалеку административной границы с временно оккупированным Россией Крымом провели тренировку по обустройству минно-взрывных заграждений.