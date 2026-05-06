'Все дома зачистить': идентифицирован командир российских штурмовиков, который отдал приказ убивать гражданских в Шандриголовом

Донецкая областная прокуратура заочно сообщила о подозрении командиру российских войск, который совершил в Лиманском районе Донецкой области военное преступление против гражданских. Военный преступник отдал приказ расстрелять безоружных людей в селе Шандриголово.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облпрокуратуры в среду, 6 мая. В прошлом году 17 сентября он отдал приказ в упор расстреливать жителей села.

Что известно

Как сообщается, 17 сентября 2025 года российское подразделение, которым командовал преступник, участвовало в боевых действиях против ВСУ в районе Шандриголового. Во время штурма он отдал приказ личному составу зачистить жилую застройку, где в своих домах прятались от вражеского огня местные жители.

"Они были одеты в гражданскую одежду, не имели при себе оружия, а следовательно не несли никакой угрозы российским штурмовикам", – сообщил начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Андрей Ющишин.

Однако несмотря на это, российский военный приказал открыть огонь на поражение и неоднократно подтвердил свой приказ в радиоэфире.

"Проверяйте автоматы, готовьте гранаты... и сразу готовьтесь, что придется убивать людей. Убивать всех без разбора, ну, не считая детей... Все дома зачистить... всех расстрелять! Заходите внутрь, зачищайте, оглядывайтесь – готовы убить все живое!", – сказал он.

По данным СМИ и пресс-службы Службы безопасности Украины, военное преступление совершил младший лейтенант ВС РФ Василий Балащук. Он является действующим командиром штурмового взвода штурмовой роты мотострелкового батальона 237 танкового полка 3 мотострелковой дивизии 20 армии Московского военного округа.

Во исполнение приказа Балащука, оккупанты убили по меньшей мере одного жителя села, а с целью сокрытия военного преступления его тело вражеский офицер приказал спрятать во дворе одного из домов. Действия военного преступника квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны(ч. 2 ст. 438 УКУ).

