Убили пожилую женщину в Буче: полицейские сообщили о подозрении двум российским оккупантам. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении двум военнослужащим РФ, причастным к военным преступлениям. Злоумышленники убили 69-летнюю жительницу города Буча Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

"По данным следствия, 25 марта 2022 года вооруженные оккупанты патрулировали одну из улиц города Буча. В то время они заметили гражданскую женщину, которая набрав воды, возвращалась домой, и не представляла для них никакой угрозы", – рассказали в пресс-службе.

Оккупанты безосновательно открыли по женщине прицельный огонь из автоматического оружия. Потерпевшая пыталась спрятаться в пристройке своей квартиры, однако пуля, пробившая входную дверь, попала в нее. В результате слепого огнестрельного ранения живота с повреждением внутренних органов украинка скончалась на месте.

Правоохранители установили лиц, причастных к преступлению. Ими оказались 20-летний военнослужащий РФ – наводчик парашютно-десантного взвода 3-й роты 1-й батальонно-тактической группы 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии (в/ч 74268, г. Псков). А также 25-летний военнослужащий РФ – командир отделения, командир боевой машины той же роты. Оба участвовали в вооруженной агрессии против Украины.

Следователями Главного следственного управления сообщили оккупантам о подозрении по факту совершения военных преступлений (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Причастность военнослужащих установлена при участии Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Один из подозреваемых также обвиняется в убийстве еще двух гражданских в Буче – обвинительный акт находится на рассмотрении Ирпенского городского суда Киевской области.

