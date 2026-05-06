ГУР идентифицировало палачей, которые жестоко издевались над волонтеркой на оккупированной Луганщине. Фото

Украинские правоохранители установили лиц, причастных к жестоким преступлениям против гражданского волонтера на оккупированной территории Луганской области. Речь идет о событиях 2014 года, когда женщину незаконно удерживали в плену и подвергали пыткам.

Видео дня

Фигурантам уже сообщено о подозрении за военные преступления. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Обстоятельства преступления

По данным следствия, в 2014 году во временно оккупированном городе Антрацит Луганской области российские оккупационные силы похитили гражданскую украинку-волонтерку.

Вместе с ней незаконно лишили свободы еще трех человек, которые помогали эвакуировать женщин и детей из зоны боевых действий, а также поддерживали украинских военных на востоке Украины.

Плен длился с июня до конца сентября 2014 года. Все это время женщину подвергали жестоким пыткам: ей наносили телесные повреждения, неоднократно применяли сексуальное насилие и угрожали убийством.

Кто причастен к пыткам

Следователи установили четырех человек, причастных к этим преступлениям. Среди них – трое местных коллаборационистов и один гражданин России.

Главным подозреваемым является Александр Петрыкин, который в 2014 году выполнял функции так называемого "коменданта" оккупационной администрации в Антраците. По данным следствия, он отдавал приказы на похищение, лично участвовал в насилии над волонтеркой, а также незаконно завладел ее автомобилем.

Другие подозреваемые – Андрей Угрюмов, Егор Худолей и Денис Карабан. Последний, по предварительным данным, сейчас может находиться на службе в вооруженных силах России.

Фигурантам объявлено подозрение по статье о нарушении законов и обычаев войны. Речь идет о жестоком обращении с гражданскими, пытках, сексуальном насилии и других тяжких преступлениях, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Отдельно одному из подозреваемых инкриминируют незаконное присвоение имущества гражданского лица.

Расследование проводилось при участии сотрудников украинской разведки, оперативных подразделений Национальной полиции и киберполиции.

Благодаря совместной работе удалось идентифицировать причастных лиц, собрать доказательную базу и сообщить им о подозрении.

"ГУР МО Украины напоминает – за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители сообщили о подозрении двум военнослужащим РФ, причастным к военным преступлениям. Злоумышленники убили 69-летнюю жительницу города Буча Киевской области. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!