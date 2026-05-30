Врезался в дерево: на Ровенщине в ДТП погиб 17-летний мотоциклист. Фото

В Ровенской области произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием несовершеннолетнего парня. По предварительным данным, юноша на мотоцикле не справился с управлением и въехал в дерево.

В результате травм несовместимых с жизнью он погиб. Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

Что известно

По информации правоохранителей, утром 30 мая в полицию поступило обращение от 45-летней женщины. Она обнаружила тело парня на лесной дороге вблизи н.п. Карпиловка, рядом с погибшим лежал мотоцикл "Loncin".

По предварительным данным следствия, 17-летний водитель двухколесного транспорта не учел дорожную ситуацию, выбрал опасную скорость, потерял контроль над управлением и съехал на обочину, где врезался в дерево.

"От полученных травм несовершеннолетний житель села Карпиловка скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что транспортное средство не было зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства. Кроме того, юноша не имел водительского удостоверения и во время поездки не пользовался мотошлемом.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, следователь следственного управления открыл уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины", – отмечается в сообщении.

