Вблизи Буковеля легковушка столкнулась с автобусом и слетела в реку. Фото с места ДТП

9 мая в селе Татаров, что на Ивано-Франковщине, туристический автобус столкнулся с легковушкой Volkswagen. Из-за дорожно-транспортного происшествия авто вылетело с дороги и упало в русло реки Прут.

Об аварии сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области. Правоохранители уточнили, что от удара легковушку отбросило за пределы проезжей части, а затем она упала в реку и перевернулась на крышу.

В салоне автомобиля находились два человека, 35-летний водитель и 30-летняя пассажирка из Винницкой области. Пострадавших деблокировали из искореженного авто и госпитализировали.

Водитель и пассажиры туристического автобуса не пострадали. По состоянию на момент публикации, на месте аварии работают медики и полиция.

