Вражеский план сорван: СБУ задержала информаторов ФСБ, искавших слабые места в обороне Славянска. Фото
В Украине поймали двух пособников страны-агрессора РФ, которые передавали информацию российской федеральной службе безопасности. Преступники участвовали в подготовке боевых операций врага против Сил обороны в районе Славянска Донецкой области.
О задержании информаторской группы ФСБ сообщила пресс-служба СБУ 8 марта на официальном сайте. В ведомстве заявили, что своевременно идентифицировали злоумышленников и разоблачили планы противника.
На Россию работали двое жителей Донетчины – сотрудник коммунального предприятия и безработный.
Чтобы спланировать воздушные атаки на Славянск, оккупанты надеялись получить от своих приспешников ориентировочные геолокации зенитно-ракетных комплексов ВСУ.
Кроме того, враг хотел узнать, где находится украинская реактивная артиллерия, в том числе РСЗО американского производства HIMARS.
В зоне особого внимания захватчиков также были опорные пункты и блокпосты на подступах к райцентру.
Собирая подобную информацию, россияне пытались найти слабые места в обороне Славянска, чтобы спланировать новые массированные штурмы на этом направлении.
Служба безопасности Украины "поэтапно задокументировала каждый шаг приспешников ФСБ" и сорвала планы агрессора.
"Одновременно с этим приняты дополнительные меры по боевой готовности Сил обороны, которые задействованы в защите Славянска", – заявила пресс-служба СБУ.
Следствие установило, что задержанные в начале 2024 года вышли на вражескую спецслужбу через своего знакомого – боевика оккупационных группировок Южного военного округа РФ.
Участники информаторской группы действовали отдельно друг от друга для конспирации. Связь поддерживали с помощью видеозвонков в одном из мессенджеров.
Мужчина собирали разведданные во время поездок на собственных авто вдоль прифронтовой территории, скрыто фотографировали нужные объекты.
Украинские правоохранители нашли мобильные телефоны, которые преступники использовали для связи с ФСБ. В ходе обыска у одного из фигурантов обнаружено 90 патронов к автомату АК-74.
Мужчинам официально объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УК (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). Суд поместил их под стражу. За содеянное помощникам оккупантов грозит до 12 лет тюрьмы.
Как писал OBOZ.UA:
– Ранее сотрудники Службы безопасности Украины поймали бывшую учительницу с Харьковщины, которая сдавала захватчикам украинских патриотов во время боев за Харьков. По ее наводке оккупанты похитили и пытали нескольких партизан.
– Также задержана сотрудница одного из технических вузов Харькова. Она собирала и передавала врагу разведданные об обороне города.
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