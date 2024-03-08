Вражеский план сорван: СБУ задержала информаторов ФСБ, искавших слабые места в обороне Славянска. Фото

В Украине поймали двух пособников страны-агрессора РФ, которые передавали информацию российской федеральной службе безопасности. Преступники участвовали в подготовке боевых операций врага против Сил обороны в районе Славянска Донецкой области.

О задержании информаторской группы ФСБ сообщила пресс-служба СБУ 8 марта на официальном сайте. В ведомстве заявили, что своевременно идентифицировали злоумышленников и разоблачили планы противника.

На Россию работали двое жителей Донетчины – сотрудник коммунального предприятия и безработный.

Чтобы спланировать воздушные атаки на Славянск, оккупанты надеялись получить от своих приспешников ориентировочные геолокации зенитно-ракетных комплексов ВСУ.

Кроме того, враг хотел узнать, где находится украинская реактивная артиллерия, в том числе РСЗО американского производства HIMARS.

В зоне особого внимания захватчиков также были опорные пункты и блокпосты на подступах к райцентру.

Собирая подобную информацию, россияне пытались найти слабые места в обороне Славянска, чтобы спланировать новые массированные штурмы на этом направлении.

Служба безопасности Украины "поэтапно задокументировала каждый шаг приспешников ФСБ" и сорвала планы агрессора.

"Одновременно с этим приняты дополнительные меры по боевой готовности Сил обороны, которые задействованы в защите Славянска", – заявила пресс-служба СБУ.

Следствие установило, что задержанные в начале 2024 года вышли на вражескую спецслужбу через своего знакомого – боевика оккупационных группировок Южного военного округа РФ.

Участники информаторской группы действовали отдельно друг от друга для конспирации. Связь поддерживали с помощью видеозвонков в одном из мессенджеров.

Мужчина собирали разведданные во время поездок на собственных авто вдоль прифронтовой территории, скрыто фотографировали нужные объекты.

Украинские правоохранители нашли мобильные телефоны, которые преступники использовали для связи с ФСБ. В ходе обыска у одного из фигурантов обнаружено 90 патронов к автомату АК-74.

Мужчинам официально объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УК (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). Суд поместил их под стражу. За содеянное помощникам оккупантов грозит до 12 лет тюрьмы.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее сотрудники Службы безопасности Украины поймали бывшую учительницу с Харьковщины, которая сдавала захватчикам украинских патриотов во время боев за Харьков. По ее наводке оккупанты похитили и пытали нескольких партизан.

– Также задержана сотрудница одного из технических вузов Харькова. Она собирала и передавала врагу разведданные об обороне города.

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