Проводила доразведку: СБУ задержала сотрудницу университета в Харькове, которая помогала врагу. Фото

В Харьковской области Служба безопасности Украины задержала очередного агента российских спецслужб. Сотрудница одного из технических вузов Харькова собирала и передавала врагу разведданные об обороне облцентра.

Она выискивала локации сил обороны в городе и в области, особенно захватчиков интересовали места базирования ПВО, расположение фортификационных сооружений, блокпостов и бронетехники, а также маршруты подвоза вооружений для защитников на Купянском направлении.

Предательница работала на врага с начала полномасштабного вторжения России в Украину, ныне ей грозит пожизненное заключение. Об этом говорится в сообщении СБУ.

Перед завербованным агентом, инженером одного из технических вузов Харькова, российские спецслужбы ставили задачу искать слабые места в обороне города. Приоритетом для врага было получение информации о местах базирования ПВО, расположении фортификационных сооружений, блокпостов и бронетехники украинских войск, а также маршрутах движения украинского вооружения в направлении Купянска.

Чтобы собрать эту информацию, предательница на собственном автомобиле ездила по прифронтовой территории области и тайком фотографировала локации сил обороны.

Полученные данные и фото с помощью мессенджера она передавала своему "координатору" – российскому оккупанту, воюющему на Купянском направлении. Также предательница "делилась" собранной информацией с администратором созданного еще в конце 2022 года российского Telegram-канала, специализирующегося на сборе разведданных об украинском войске

По данным СБУ, полученную от агента информацию враг использовал для планирования и подготовки боевых и диверсионно-разведывательных операций на территории Харьковщины. На государство-агрессора предательница работала с начала полномасштабного вторжения: ее заметили благодаря тому, что в разговорах со знакомыми будущая агент активно восхваляла Кремль и оправдывала ракетные удары РФ по Украине.

Задержана предательница "на горячем": она ночью проводила доразведку прифронтовой местности Балаклейского района, пытаясь выявить и сфотографировать возможные локации ВСУ.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигурантки по фактам государственной измены и оправдания вооруженной агрессии РФ", – говорится в сообщении.

Суд определил ей меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. За совершенное она может получить наивысшее наказание – и провести за решеткой всю оставшуюся жизнь.

"Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Ровенской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры", – уточнили в СБУ.

Напомним, ранее стало известно, что в СБУ завершили расследование по уничтожению "Мрії". В Службе заявили о наличии "неопровержимых доказательств вины бывших гендиректоров и начальников подразделения по авиабезопасности ГП "Антонов", действия которых привели к уничтожению крупнейшего в мире транспортного самолета АН-225.

Расследование дела завершено, обвинительный акт против фигурантов направили в суд.