Возле Житомира столкнулись кроссовер и грузовик: пострадали два человека. Фото

В субботу, 25 октября, вблизи Житомира произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кроссовера и грузовика. В результате столкновения транспортных средств пострадали оба водителя.

Об этом сообщает ГУ НП в Житомирской области. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Известно, что авария произошла около 11:00 на 129 км автодороги Киев-Чоп неподалеку с. Глубочицы.

Оба пострадавших – киевляне

По предварительной информации, произошло столкновение между кроссовером Toyota под управлением 41-летней жительницы Киева и встречным грузовиком Isuzu, которым управлял 36-летний житель столицы.

"В результате ДТП получили травмы оба водителя. Они были доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте аварии работает следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции №1, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

Полиция призвала соблюдать правила дорожного движения

Полиция в очередной раз напоминает водителям о необходимости быть максимально внимательными во время маневрирования, проверять безопасность своих действий для себя и других участников дорожного движения и придерживаться оптимальной скорости и дистанции, а также учитывать состояние дороги и погодные условия.

