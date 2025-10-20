На Львовщине водитель BMW X5 сбил насмерть женщину и скрылся с места аварии: его задержали. Фото

На Львовщине произошла трагедия: водитель BMW X5 сбил 62-летнюю женщину-пешехода и скрылся с места ДТП. Авария произошла 19 октября около 5:50 на автодороге "Ужгород–Самбор" возле села Стрелковичи Самборского района.

В результате наезда женщина получила тяжелые телесные повреждения и скончалась на месте. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Львовской области.

К розыску виновника были привлечены оперативники криминальной полиции, уголовного розыска и других служб Самборщины и Львовщины.

Правоохранители быстро установили личность водителя – им оказался 27-летний житель Самборщины, который управлял BMW X5. Мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть) и ч.1 ст.135 (оставление потерпевшего в опасности). Санкции статей предусматривают наказание до восьми лет лишения свободы с возможным ограничением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Автомобиль, которым был совершен наезд, изъят и помещен на спецплощадку. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Беляевка Одесской области произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля Skoda, не справившись с управлением, наехал на 67-летнюю женщину, которая шла по обочине, после чего врезался в придорожное ограждение и транспортное средство перевернулось. От полученных травм пешеходка погибла на месте.

Также в Кривом Роге Днепропетровской области двух детей, которые переходили дорогу на зеленый свет светофора, сбил автомобиль. 13-летний мальчик скончался в карете скорой помощи.

