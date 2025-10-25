На Львовщине авто вылетело в кювет: пострадали два человека. Фото

Во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, во время которого автомобиль слетел в кювет и перевернулся. В результате инцидента пострадали два человека: водитель и пассажир.

Об этом сообщили на Facebook-странице полиции Львовской области. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Водитель не справился с управлением

Известно, что ДТП произошло 24 октября около 6:20 в селе Дороговиж Стрыйского района.

По предварительной информации полиции, 24-летний львовянин не справился с управлением автомобиля Hyundai 130 и съехал в кювет. Транспортное средство, в результате аварии, перевернулось.

"Водитель автомобиля и его пассажир, 47-летний львовянин, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

Следователи отделения полиции №2 Стрыйского районного управления начали уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения.

По этой статье предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с возможным лишением права управления транспортными средствами на такой же срок.

