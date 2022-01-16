Войска РФ ударили по бойцам ВСУ на Донбассе, есть раненый: штаб ООС озвучил подробности

Один боец ВСУ получил ранение на Донбассе в результате боев в воскресенье, 16 января. Российско-оккупационные войска открыли огонь в сторону защитников независимости Украины в районе населенного пункта Катериновка.

Об этом сказано в сводке пресс-службы штаба Операции объединенных сил в Facebook. "Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", – написано в сообщении.

Оккупанты открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. Боец, получивший ранение, был доставлен в лечебное учреждение, его состояние здоровья удовлетворительное.

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В штабе ООС отметили, что рубежи украинских подразделений остались неизменными благодаря усилиям наших воинов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинским военным накануне удалось выяснить, что для усиления своих позиций оккупанты уже разместили на территории оккупированного Донбассе 275 единиц российской военной техники – преимущественно танки и гаубицы.

При этом за минувшие сутки, 15 января, оккупанты не открывали огонь в сторону позиций ВСУ. А вот 14 января они осуществляли провокации, но в результате сами понесли потери.