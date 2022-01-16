Войска РФ ударили по бойцам ВСУ на Донбассе, есть раненый: штаб ООС озвучил подробности

Кирилл Лютый
Расследования
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Войска РФ ударили по бойцам ВСУ на Донбассе, есть раненый: штаб ООС озвучил подробности

Один боец ВСУ получил ранение на Донбассе в результате боев в воскресенье, 16 января. Российско-оккупационные войска открыли огонь в сторону защитников независимости Украины в районе населенного пункта Катериновка.

Об этом сказано в сводке пресс-службы штаба Операции объединенных сил в Facebook. "Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", – написано в сообщении.

Оккупанты открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. Боец, получивший ранение, был доставлен в лечебное учреждение, его состояние здоровья удовлетворительное.

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В штабе ООС отметили, что рубежи украинских подразделений остались неизменными благодаря усилиям наших воинов.

Сводка с Донбасса за 16 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинским военным накануне удалось выяснить, что для усиления своих позиций оккупанты уже разместили на территории оккупированного Донбассе 275 единиц российской военной техники – преимущественно танки и гаубицы.

При этом за минувшие сутки, 15 января, оккупанты не открывали огонь в сторону позиций ВСУ. А вот 14 января они осуществляли провокации, но в результате сами понесли потери.

Войска РФ ударили по бойцам ВСУ на Донбассе, есть раненый: штаб ООС озвучил подробности
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