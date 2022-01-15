Оккупанты ударили по позициям ВСУ на Донбассе, но понесли потери

Российские наемники на Донбассе продолжают нарушать режим тишины. За прошедшие сутки, 14 января, боевики дважды обстреливали позиции Вооруженных сил Украины.

При этом они применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил.

В частности, возле Водяного оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В то же время недалеко от Причепиловки российские наемники обстреливали украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

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ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения. Границы украинских подразделений остались прежними.

Потерь среди украинских военнослужащих за прошедшие сутки нет. А вот оккупанты понесли потери, которые составили 1 человека: безвозвратные (200) – 1 (4 омсбр 2 АК, небоевой, подрыв на НПП), сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

По состоянию на 7 часов утра субботы, 15 января, нарушений режима прекращения огня пока не было. Украинские военные контролируют ситуацию и продолжают выполнять свои задачи.

13 января российско-оккупационные войска дважды обстреляли украинские позиции. Оба раза враг применял запрещенное "Минском" оружие.

Напомним: 12 января российско-оккупационные войска 3 раза открывали огонь в сторону позиций ВСУ. В результате один украинский защитник получил ранение.

Также 8 января вражеские войска на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, ударив по украинским военным из гранатометов и минометов. Кроме того, наемники РФ пересекли линию столкновения, запустив свой беспилотник. В результате вражеских действий один украинский военнослужащий получил ранение. Его госпитализировали в медучреждение, состояние здоровья потерпевшего удовлетворительное.

При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель признал Россию стороной вооруженного конфликта на Донбассе. Дипломат обратил внимание на то, что после визита на восток Украины лично убедился, насколько серьезно война повлияла на жизни тысяч людей и как разрушила их судьбы.

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