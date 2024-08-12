Жительница Покровска передавала РФ данные об ВСУ: ее взяли под стражу. Фото

В Донецкой области задержали предательницу, которая передавала российским оккупантам данные об украинских военных. Женщина отправляла необходимую врагу информацию через мессенджер Telegram.

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За содеянное подозреваемой грозит 8 лет тюрьмы. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

По данным следствия, в июне 2024 года предпринимательница из Новогродовки общалась с мужчиной, проживающим на временно оккупированной территории Донецкой области. Женщина согласилась предоставить ему информацию о пребывании украинских военных в своем городе и Покровском районе.

Предательница собирала данные лично и в ходе разговоров со знакомыми, отправляла собеседнику через мессенджер Telegram текстовые сообщения. Она указывала объекты, где дислоцировался личный состав и сосредоточивалась военная техника ВСУ.

В Службе безопасности Украины уточнили, что больше всего врага интересовали координаты укрепрайонов и боевых позиций артиллерии, которая держит под огневым контролем штурмовые группы окупантов. Разведывательные сведения требовались врагу для подготовки боевых операций с целью прорыва обороны украинских войск на самом горячем направлении фронта.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры женщине сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных Сил Украины (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины). Подозреваемая заключена под стражу без альтернативы внесения залога.

Напомним, в Украине нейтрализовали агентурную сеть ФСБ, которая действовала в шести областях Украины. Злоумышленники готовили ракетно-бомбовые и дроновые удары по территории нашей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали фитнес-тренера, который, по информации следствия, поджигал военные машины на территории Украины. Злоумышленник был найден на территории Одесской области.

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