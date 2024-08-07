Полиция Киева и СБУ задержали фитнес-тренера, поджигавшего авто ВСУ. Фото и видео

Правоохранители задержали фитнес-тренера, который, по информации следствия, поджигал военные автомобили на территории Украины. Злоумышленник был найден на территории Одесской области.

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Об этом сообщили в пресс-службах полиции Киева, Службы безопасности Украины и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на прошлой неделе они получили уведомление о том, что на одной из улиц Дарницкого района горит автомобиль Volkswagen, которым пользовался военный. Пожар был потушен, а во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили доказательства, указывающие на то, что автомобиль подожгли.

"Проводя первоочередные мероприятия, оперативники установили, что к совершению уголовного правонарушения причастен 32-летний фитнес-тренер из Одесщины. Он на несколько дней приезжал в столицу, где снимал жилье и после совершения поджога сразу уехал из города. Правоохранители разыскали его на территории Одесской области, где и задержали", – рассказали в пресс-службе.

Как выяснилось, задержанный поддерживал тесные контакты с представителями вражеских спецслужб. От них он получил указания и инструкции по выбору потенциальной цели и после согласования поджигал авто с помощью легковоспламеняющегося вещества. За исполненный "заказ" получал вознаграждение. Во время обысков правоохранители изъяли мобильный телефон с поличным его коммуникации с представителями российских спецслужб.

По факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в поджоге автомобилей военнослужащих. Всего в течение 2023 года он повредил 13 машин.

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