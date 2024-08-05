Готовили удары по Украине: СБУ нейтрализовала масштабную сеть агентов ФСБ, действовавшую в шести областях. Фото

В Украине нейтрализовали очередную агентурную сеть ФСБ, которая действовала в шести областях Украины. Злоумышленники готовили ракетно-бомбовые и дроновые удары России по территории нашей страны.

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Контрразведка Службы безопасности в результате многоэтапной спецоперации задержала 9 российских агентов в Днепре, Запорожье и Сумах, а также в Донецкой, Одесской и Кировоградской областях. Об этом заявили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители сообщили, что все фигуранты действовали раздельно для конспирации, но вся их деятельность замыкалась на одном кадровом сотруднике ФСБ, личность которого уже установлена ​​Службой безопасности. По указанию российских спецслужб предатели собирали координаты для огневого поражения Сил обороны и объектов критической инфраструктуры.

В СБУ подчеркнули, что в состав вражеской группы входили две чиновницы. Одна из них – сотрудница Днепровского городского совета, другая – руководитель отдела в Южном горсовете Одесской области. Предательницы пытались установить локации систем противовоздушной обороны и ключевых электроподстанций для корректировки российских обстрелов по территории регионов.

Еще два агента разведывали места базирования укрепрайонов и огневых позиций тяжелой артиллерии ВСУ вблизи Покровска и Часова Яра. Другой злоумышленник собирал информацию о местах сосредоточения личного состава и военной техники защитников в Курахово Донецкой области.

Еще одним предателем оказался экс-сотрудник расформированной милиции, который "отчитывался" оккупантам о последствиях атаки РФ по одной из гидроэлектростанций Украины. Также среди российских агентов были два менеджера и студент университета, которые фиксировали движение эшелонов ВСУ в направлении восточного фронта.

Всех предателей завербовали дистанционно через пророссийские Telegram-каналы. Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с подтверждениями разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно СБУ задержала 40-летнего менеджера из Винницкой области, который был идейным сторонником "русского мира" и выискивал для врага локации складов с вооружением и боеприпасами.

– В Одесской области поймали диверсанта, который пытался повредить инфраструктуру "Укрзалізниці". Основными целями были трансформаторные подстанции и релейные шкафы.

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