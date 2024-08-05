Готовили удары по Украине: СБУ нейтрализовала масштабную сеть агентов ФСБ, действовавшую в шести областях. Фото
В Украине нейтрализовали очередную агентурную сеть ФСБ, которая действовала в шести областях Украины. Злоумышленники готовили ракетно-бомбовые и дроновые удары России по территории нашей страны.
Контрразведка Службы безопасности в результате многоэтапной спецоперации задержала 9 российских агентов в Днепре, Запорожье и Сумах, а также в Донецкой, Одесской и Кировоградской областях. Об этом заявили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители сообщили, что все фигуранты действовали раздельно для конспирации, но вся их деятельность замыкалась на одном кадровом сотруднике ФСБ, личность которого уже установлена Службой безопасности. По указанию российских спецслужб предатели собирали координаты для огневого поражения Сил обороны и объектов критической инфраструктуры.
В СБУ подчеркнули, что в состав вражеской группы входили две чиновницы. Одна из них – сотрудница Днепровского городского совета, другая – руководитель отдела в Южном горсовете Одесской области. Предательницы пытались установить локации систем противовоздушной обороны и ключевых электроподстанций для корректировки российских обстрелов по территории регионов.
Еще два агента разведывали места базирования укрепрайонов и огневых позиций тяжелой артиллерии ВСУ вблизи Покровска и Часова Яра. Другой злоумышленник собирал информацию о местах сосредоточения личного состава и военной техники защитников в Курахово Донецкой области.
Еще одним предателем оказался экс-сотрудник расформированной милиции, который "отчитывался" оккупантам о последствиях атаки РФ по одной из гидроэлектростанций Украины. Также среди российских агентов были два менеджера и студент университета, которые фиксировали движение эшелонов ВСУ в направлении восточного фронта.
Всех предателей завербовали дистанционно через пророссийские Telegram-каналы. Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с подтверждениями разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.
Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Недавно СБУ задержала 40-летнего менеджера из Винницкой области, который был идейным сторонником "русского мира" и выискивал для врага локации складов с вооружением и боеприпасами.
– В Одесской области поймали диверсанта, который пытался повредить инфраструктуру "Укрзалізниці". Основными целями были трансформаторные подстанции и релейные шкафы.
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