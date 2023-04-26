Житель Нетешина продавал россиянам персональные данные граждан Украины и ЕС: в базе было 300 млн человек. Фото

Сотрудники Киберполиции задержали 36-летнего жителя Нетешина Хмельницкой области, который продавал через Telegram личные данные граждан Украины и Евросоюза. В его базе находились почти 300 миллионов человек с подробной информацией.

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Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства на Facebook. В зависимости от объема информации, фигурант просил за информацию о человеке от 500 до 2000 долларов США, хотя расчет проводился в запрещенной в Украине валюте.

"В частности, в распоряжении злоумышленника были сведения о паспортных данных, номерах налогоплательщиков, свидетельствах о рождении, водительских удостоверениях, данных банковских счетов. Предварительно установлено, что покупателями этой информации были и граждане страны-агрессора", – указано в сообщении.

При задержании подозреваемого в его доме, он пытался оказывать сопротивление и даже нанес телесные повреждения одному из полицейских из киберотдела. В ходе обысков была изъята вся компьютерная техника фигуранта, а сам он помещен в СИЗО.

"В доме злоумышленника правоохранители провели обыск. Изъяты мобильные телефоны, три десятка жестких дисков, SIM-карты, компьютерная техника и серверное оборудование, на котором киберполицейские обнаружили базы данных с ограниченным доступом. В настоящее время устанавливается происхождение этих баз", – обозначили правоохранители.

В рамках досудебного расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт), ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

По факту нападения на сотрудника полиции следователи Шепетовского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве разоблачили преступленую группу, которая присваивала пожертвования для пострадавших от войны детей. Подозреваемые заработали на этой противозаконной и циничной схеме 10 миллионов гривен.

Еще раньше сотрудники Киберполиции разоблачили администраторов уже 18 Telegram-каналов "ЧВК Редан", которые работали на территории крупнейших городов Украины и своей целью ставили спровоцировать массовые уличные драки подростков.

"Всего за несколько дней в разных регионах нашего государства состоялось около 30 собраний молодежи. Правоохранители оперативно отреагировали и не допустили конфликтных ситуаций между молодыми ребятами", – рассказали тогда силовики.

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