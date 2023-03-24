Правоохранители разоблачили злоумышленников, присвоивших 10 млн грн пожертвований на пострадавших от войны детей. Видео

Правоохранители Киева разоблачили преступления группу, которая присваивала пожертвования для пострадавших от войны детей. Подозреваемые получили 10 миллионов гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Три организатора группировки зарегистрировали фиктивные организации, которые выдавали за благотворительные фонды. Привлекая еще трех исполнителей, они образовали call-центр, откуда звонили предпринимателям и представителям различных организаций и просили, чтобы они присоединились к денежным сборам", – рассказали в полиции.

Злоумышленники уверяли, что собирают деньги на нужды пострадавших от войны детей. Для маскировки они действительно переводили около 5% полученных средств на благотворительность, а остальные распределяли между собой.

В пресс-службе добавили, что в общей сложности злоумышленники присвоили более 10 миллионов гривен. Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, документацию и печать. Четверым задержанным сообщили о подозрении в незаконном использовании гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи с целью получения прибыли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине разоблачили аферистов, которые выманивали деньги у родственников погибших украинских воинов. Злоумышленников обнаружили в Одесской области.

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