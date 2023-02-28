Киберполиция разоблачила несовершеннолетних администраторов Telegram-каналов ЧВК ''Редан'', где подростков подстрекали к массовым дракам. Видео

Сотрудники Киберполиции разоблачили администраторов уже 18 Telegram-каналов "ЧВК Редан", которые работали на территории крупнейших городов Украины и своей целью ставили спровоцировать массовые уличные драки подростков. Сейчас силовики проводят допросы среди участников этих групп, а также выясняют источники финансирования.

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Об этом сообщается на сайте правоохранительного ведомства. Несмотря на свое довольно недвусмысленное название, никакого отношения "Редан" не имеет к частным военным компаниям, а возникло на основе аниме-сериала Hunter x Hunter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

За последние два дня в отделения полиции были приглашены до 700 участников этих каналов, подавляющая часть из них – несовершеннолетние. Поэтому ювенальные полицейские проводят профилактические мероприятия с подростками и их родителями.

"Всего за несколько дней в разных регионах нашего государства состоялось около 30 собраний молодежи. Правоохранители оперативно отреагировали и не допустили конфликтных ситуаций между молодыми ребятами", – указано в сообщении.

Одним из задержанных администраторов канала оказался 16-летний житель Днепра. По его словам, канал был создан для получения заработка от рекламы, а популярный ресурс, раскрученный пропагандистами РФ, приносил довольно серьезную прибыль.

"Бронирование рекламы на этом ресурсе обходилось заказчикам в $10 тыс. Сейчас он заблокирован, а с родителями подростка проводят превентивную беседу", – подчеркнули в полиции.

При этом всем участникам противоправного движения разъясняют, что за такие действия предусмотрена как административная (для родителей несовершеннолетних), так и уголовная ответственность, наступающая с 14 лет. Учитывая, что у "ЧВК Редан" "ноги растут" из России, массовый призыв к агрессии среди украинской молодежи нельзя расценивать, как детскую шалость.

"Чтобы не дать врагу успешно провести свою ИПСО и обезопасить детей от необдуманных поступков, мы общаемся с администрациями и педагогическими коллективами учебных заведений, но главное: мы обращаемся к родителям и призываем их быть друзьями своих детей, проводить с ними больше времени, поддерживать их, интересоваться, с кем они общаются и как проводят досуг", – заметили правоохранительные органы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области задержаны двое 16-летних подростков, которые подозреваются в совершении убийства. Их вероятными жертвами стали две женщины, чьи тела были обнаружены на берегу реки.