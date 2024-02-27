newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

СБУ задержала приспешника оккупантов, который ремонтировал российские танки во время боев за Харьков. Фото

Лилия Рагуцкая
Война против России
2 минуты
1,4 т.
СБУ задержала приспешника оккупантов, который ремонтировал российские танки во время боев за Харьков. Фото

В Харьковской области СБУ задержала приспешника россиян, который во время оккупации Харьковщины сотрудничал с захватчиками. В частности, он занимался ремонтом поврежденной российской бронетехники в разгар боев за Харьков.

Также предатель выдавал оккупантам местных жителей, оказывавших сопротивление российской агрессии. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.

В службе заявили о задержании работника завода в Богодуховском районе, который во время оккупации Харьковщины сотрудничал с российскими войсками. Местный житель вызвался ремонтировать вражескую бронетехнику, поврежденную Силами обороны во время боев за Харьков – речь идет о танках, боевых машинах пехоты и колесных транспортных средствах вражеской армии.

СБУ задержала приспешника оккупантов, который ремонтировал российские танки во время боев за Харьков. Фото

Кроме того, предатель выдавал захватчикам местных жителей, оказывавших сопротивление вооруженной агрессии РФ. По его "наводке" захватчики похищали украинских патриотов и жестоко пытали их.

Также на совести вражеского приспешника – то, что он указывал оккупантам на дома, владельцы которых выехали на подконтрольную Украине территорию, а затем вместе с ними врывался в квартиры и грабил их. Предатель и оккупанты выносили из жилищ все: от бытовой техники до одежды, похищали также автомобили жителей Харьковщины.

"За это командование подразделений российских войск позволяло фигуранту свободно передвигаться по местности и забирать себе часть награбленного имущества. После освобождения района злоумышленник пытался залечь на дно и таким образом избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали", – уточнили в СБУ. .

СБУ задержала приспешника оккупантов, который ремонтировал российские танки во время боев за Харьков. Фото

Собранных следствием доказательств хватило для того, чтобы сообщить задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). В настоящее время он находится под стражей. Предателю грозит до 12 лет лишения свободы.

"Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Харьковской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры", – уточнили в Службе.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ разоблачила мужа и жену, работавших на ФСБ РФ. В частности, супруги готовили ракетный удар для обесточивания Львова.

Также сообщалось, что глава СБУ рассказал о крупнейших агентурных сетях РФ в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!