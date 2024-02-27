СБУ задержала приспешника оккупантов, который ремонтировал российские танки во время боев за Харьков. Фото

В Харьковской области СБУ задержала приспешника россиян, который во время оккупации Харьковщины сотрудничал с захватчиками. В частности, он занимался ремонтом поврежденной российской бронетехники в разгар боев за Харьков.

Также предатель выдавал оккупантам местных жителей, оказывавших сопротивление российской агрессии. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.

В службе заявили о задержании работника завода в Богодуховском районе, который во время оккупации Харьковщины сотрудничал с российскими войсками. Местный житель вызвался ремонтировать вражескую бронетехнику, поврежденную Силами обороны во время боев за Харьков – речь идет о танках, боевых машинах пехоты и колесных транспортных средствах вражеской армии.

Кроме того, предатель выдавал захватчикам местных жителей, оказывавших сопротивление вооруженной агрессии РФ. По его "наводке" захватчики похищали украинских патриотов и жестоко пытали их.

Также на совести вражеского приспешника – то, что он указывал оккупантам на дома, владельцы которых выехали на подконтрольную Украине территорию, а затем вместе с ними врывался в квартиры и грабил их. Предатель и оккупанты выносили из жилищ все: от бытовой техники до одежды, похищали также автомобили жителей Харьковщины.

"За это командование подразделений российских войск позволяло фигуранту свободно передвигаться по местности и забирать себе часть награбленного имущества. После освобождения района злоумышленник пытался залечь на дно и таким образом избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали", – уточнили в СБУ. .

Собранных следствием доказательств хватило для того, чтобы сообщить задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). В настоящее время он находится под стражей. Предателю грозит до 12 лет лишения свободы.

"Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Харьковской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры", – уточнили в Службе.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ разоблачила мужа и жену, работавших на ФСБ РФ. В частности, супруги готовили ракетный удар для обесточивания Львова.

Также сообщалось, что глава СБУ рассказал о крупнейших агентурных сетях РФ в Украине.